"Me pidieron mis datos": Jordhy Thompson recibió comunicación de la Selección Chilena

Jordhy Thompson vive un buen presente futbolístico en el Orenburg de Rusia. El futbolista formado en Colo Colo se refiere a su deseo de jugar en la Selección Chilena en un futuro.

“Participé en las selecciones menores. Estoy súper tranquilo, no tengo apuro, estoy trabajando para ver si llega un posible llamado y si no vamos a seguir trabajando”, dijo el futbolista de 19 años en conversación con el programa De Fútbol Se Habla Así de Dsports.

En ese sentido, aseguró que fue contactado por integrantes del grupo de trabajo del entrenador de la Selección Chilena: “No con él, pero si me hablaron del cuerpo técnico de él. Me pidieron mis datos, pasaporte y todo eso”

Thompson no está entre los 55 futbolistas elegibles por Ricardo Gareca para la lista final de 26 para la Copa América. No obstante, el entrenador abre las puertas a los no convocados para un posible llamado a las Eliminatorias.

Jordhy Thompson revela que fue contactado por el cuerpo técnico de la Selección Chilena. (Foto: Photosport)

¿Cuándo juega la Selección Chilena en la Copa América y en las Eliminatorias?

La Roja debutará en la Copa América ante Perú el viernes 21 de junio a las 20:00, después jugará ante Argentina el martes 25/6 a las 21:00 y cerrará su participación en el Grupo A frente a Canadá el sábado 29/6 a las 20:00.

Por su parte, por las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026 visitará a Argentina y recibirá a Bolivia en la fecha FIFA que se realizará entre el 2 y el 10 de septiembre.