Referente de Universidad católica destrozado por derrota ante Coquimbo: “Gonzalo Tapia no tiene sangre, que se vaya”

Una dolorosa derrota sufrió Universidad Católica ante Coquimbo Unido en condición de local por dos tantos a uno, en la última fecha del Campeonato Nacional de Primera División.

El resultado del cuadro cruzado, sumado a la victoria de Deportes Iquique ante Unión Española, impidió que los de la franja se queden con el cupo del Chile 3 rumbo a Copa Libertadores.

Pero para entender el cierre del torneo para la UC, BOLAVIP CHILE conversó con Miguel Ángel Neira , quien intenta explicar la terminación de los precordilleranos en el presente certamen.

“Para mi no se extraña que hayan perdido con Coquimbo, en lo absoluto. Ellos juegan bien y tienen sistema, la Católica no juega bien y no tiene sistema”, afirmó tajantemente Neira.

El mundialista en España 1982 apuntó que lo que le ocurrió a la escuadra del brasileño Tiago Nunes, no es tan malo, puntualmente por el equipo de baja calidad que ostentan. “Católica no podía ir a la Libertadores con ese equipo, le hicieron un favor. Va a ir a la Sudamericana donde los equipos son más malos y ahí puede quedar”, apuntó el otrora jugador.

Un decepcionado MA Neira, tras la derrota y el cierre del torneo para la UC (Archivo)

Las proyecciones de Neira de cara al 2025

Sobre el plantel que deben tener los cruzados el 2025, Neira manifiesta que son varios los que se deben ir del club y lanzó sus dardos, hacia Eugenio Mena, por la poca jerarquía que demuestra, según sus palabras.

“Eso sí, la Católica tiene que echar a varios jugadores, mínimo seis o siete. Ya no dan. Mena, por ejemplo, ganó la Copa América, pero todos tenemos un tope de edad para jugar en alto rendimiento”, recalcó.

Por último, alabó al goleador Fernando Zampedri y criticó con dureza a un canterano. “Zampedri y diez más. (Gonzalo) Tapia no tiene sangre, es un cagón. Que se vaya, que le den el pase y que se vaya”, concluyó un molesto Miguel Ángel Neira.