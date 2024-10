La Roja es el actual colista de las Clasificatorias Sudamericanas. En ese escenario, se ve muy difícil la clasificación al próximo Mundial de 2026, aunque ya avisan que Ricardo Gareca tiene un plan en mente para la próxima doble fecha.

Días atrás en Radio ADN, revelaron que: “(Gareca) Está en esta búsqueda de liderazgos, esperando ver si puede aparecer Alexis Sánchez, la Generación Dorada puede reaparecer en noviembre“.

En ese escenario, el nombre de Arturo Vidal volvió a tomar fuerza para retornar a La Roja, así como también el de Charles Aránguiz, Gary Medel, Mauricio Isla y hasta el propio Marcelo Díaz.

Esta vez, el propio Presidente de la ANFP, Pablo Milad, reconoció que el “Tigre” no tendría ningún inconveniente con el volante de Colo Colo, incluso cuando este ha salido a criticar su trabajo y forma de juego en diferentes oportunidades.

Pablo Milad revela la postura de Ricardo Gareca con Pablo Milad

El mandamás del fútbol chileno habló en el tercer Congreso Internacional de Fútbol, organizado entre la Federación de Fútbol de Chile y el INAF, allí, enfatizó en que: “El profe (Ricardo Gareca) nunca ha manifestado algún tipo de reparo o rencor hacia Arturo o hacia otro jugador de la Generación Dorada”.

Arturo Vidal podría volver a La Roja en la próxima doble fecha clasificatoria (Foto: Andres Pina/Photosport)

En esa línea, agregó: “A mí me sorprende que no tenga ningún tipo de recelo, principalmente con Arturo, con quien he hablado. Él tiene la mejor disposición y eso es una de las cualidades que él tiene. Las puertas no están cerradas, tiene que evaluar su nivel. Lo veo mucho mejor que antes”.

Finalmente, aseguró que: “Yo creo que el profe va a considerar tenerlo en sus planificaciones, yo creo que está abierto a reclutar a los jugadores que sean necesarios”.