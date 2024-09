Este jueves en Buenos Aires la selección chilena tendrá un difícil compromiso ante Argentina en una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas que significará además el debut de Ricardo Gareca en esta instancia.

Pese a la rivalidad entre ambas selecciones, no hay ambiente de nada, ni allá, ni acá, más aún si consideramos que el gran ausente de la jornada será Lionel Messi.

Ante todo pronóstico, el mundialista Miguel Ángel Neira, conversa con BOLAVIP y explica el porqué la ausencia del 10 más que beneficiar a Chile, es algo perjudicial.

“Nos hacen un favor que no juegue Messi, si Messi ya no juega, lo peor que nos puede pasar es que no sea titular, ahora va a jugar otro y cualquiera es más que Messi, si ya fue, ya no es, se vio en la Copa América, en las Eliminatorias, ya no tiene nada que hacer en la selección argentina”, indica

Además, Neira afirma que el 10 argentino ha sido muy ayudado en las últimas competencias. “Eso es verdad, a Messi lo ayudaron, lo protegieron, ojalá hubieran protegidos a sí a Diego Maradona”, dispara.

Miguel Ángel Neira no está ni ahí con Lionel Messi.

Miguel Ángel Neira analiza el Argentina vs Chile

“El jueves va a depender de qué equipo va a parar Ricardo Gareca, si para el mismo equipo de la Copa América, nos vamos a llevar una boleta, está claro, no sé si llamó a nuevos jugadores con los lesionados”, afirma el también referente de Universidad Católica.

Agregando que “no hay que preocuparse del árbitro, lo que hay que hacer es jugar de igual a igual, no meterse atrás, porque así te van a meter goles en cualquier momento”.

El mundialista chileno no tiene fe en Ricardo Gareca

Miguel Ángel Neira, directo como siempre, explica y reconoce lo que le genera Ricardo Gareca en el banco de Chile.

“¿Te digo la verdad? no le tengo fe a este entrenador, no sé que equipo va a poner, si va a jugar Osorio o Dávila, con esos jugadores no tenemos ninguna opción, sólo esperar por cuantos goles te van a ganar”, cerró.