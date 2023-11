Mundialista con La Roja barre el piso con Damián Pizarro y su hipotético aporte a la Selección Chilena: "No tiene gol y técnicamente no es bueno"

En poco más de 24 horas, la Selección Chilena disputará su quinto partido de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026, donde la siempre complicada selección de Paraguay visitará los pastos del Estadio Monumental.

En esta oportunidad, Eduardo Berizzo se la jugó por una renovada nómina, en donde aparecen varios jugadores jóvenes del torneo local que el ex ayudante de Marcelo Bielsa vio in situ en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

En esa línea, el histórico mundialista con La Roja, Rodolfo Dubó, conversó con El Mercurio y se la jugó por dos nombres que pueden rendir, pero a uno le hizo una tremenda cruz que llegó hasta el estadio de Colo Colo.

Damián Pizarro asoma para enfrentar a Paraguay. | Foto: Photosport

“O los quema o los tira para arriba. Alexander Aravena y Vicente Pizarro puede que rindan, Damián Pizarro aún no está para la selección”, dijo cerrándole la puerta al delantero formado en las inferiores del Cacique.

En esa línea, asegura que a Pizarro “Le falta experiencia y tirarlo a la pelea en la eliminatoria es complicado, no tiene mucho gol y técnicamente no es bueno. Puede luchar contra los paraguayos, sí, pero es como tirarse a una piscina sin agua”.

“Poner a los Sub 23 es un riesgo que se corre, y a veces el cambio hay que hacerlo aunque duela y el precio hay que pagarlo, no podemos estar viviendo del recuerdo ni de la Generación Dorada toda la vida”, complementó en el cierre el ex jugador.

Día y hora ante Paraguay

Chile saltará este jueves 16 de noviembre a las 21:30 PM de Chile continental al Estadio Monumental para recibir la visita de Paraguay, selección que necesita vencer para mantener viva la ilusión de llegar a un nuevo Mundial.

Después viene Ecuador

Tras el partido frente a los guaraníes, La Roja deberá abordar un avión hasta Quito para desafiar nada más ni nada menos que a una de las mejores selecciones del continente en la actualidad y la temible altura de la capital ecuatoriana.