Mundialista con La Roja pone en duda el aporte de dos jugadores en La Roja: "Pueden ser una alternativa, pero no una solución"

La Selección Chilena dirigida por Eduardo Berizzo entrena de ardua manera en Juan Pinto Durán pensando en lo que será el compromiso frente a Perú este jueves y Venezuela el martes de la próxima semana.

En modo Clásico del Pacífico, el mundialista con La Roja, Rodolfo Dubó, conversó con el diario El Mercurio y aplaudió el momento en el que llega Paulo Díaz, defensor estrella de River Plate de Argentina y lo apuntó como el acompañante del Pitbull en la zaga.

“Con la llegada de Díaz se potencia la defensa. Él debe ser el acompañante de Gary Medel, porque tiene otro carácter, más fútbol y es más completo”, expresó el ex jugador de fútbol.

La Roja se prepara para enfrentar a Perú. | Foto: Photosport

Consultado sobre qué jugador de la Selección Chilena echó de menos en esta convocatoria de Eduardo Berizzo, Dubó no dudó un segundo en decir que “Al único que echo de menos es a Claudio Bravo, por lo que transmite”.

En el cierre, lamentó las pocas alternativas que hay en el frente de ataque y es escéptico con el aporte que puedan ser dos jugadores que Eduardo Berizo nominó: “En ofensiva no hay más, no aparece nadie a la altura de Alexis ni Brereton. Rubio y Mora pueden ser alternativas, pero no son una solución”, remato.

El 2023 de La Roja

La Roja enfrentará a peruanos y venezolanos en esta fecha doble de octubre, mientras que en noviembre deberá hacer lo propio frente a Paraguay y Ecuador en la temible altura de Quito.

Así va la tabla de posiciones

Chile marcha en el octavo puesto de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026, en donde tiene los mismos puntos que Perú y Paraguay, pero tiene peor diferencia de gol.