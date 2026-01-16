La Selección de Chile, se clasificó de manera épica a la final de la Kings League tras derrotar a España el día de ayer. Además, selección organizadora del Mundial, por lo que Chile deberá enfrentarse a Brasil que viene de golear a México en la semifinal.

En conversación con BOLAVIP CHILE, una de las figuras de este equipo, Ignacio Herrera, campeón de la Primera B con Universidad de Concepción, mostró la confianza que tiene junto con el plantel para la gran final.

“Estamos tan convencidos, que seremos campeones” declaró el jugador del campanil, demostrando toda la confianza que tienen como equipo, para enfrentar a la “verdeamarela”.

Una de las figuras del encuentro fue el ex seleccionado nacional, Mathías Vidangossy, quien se despachó con un golazo, el cual está calificado como uno de los mejores goles del torneo.

“Era impensado en un principio. No habíamos trabajado mucho tiempo el formato de la copa, pero sabíamos que nosotros jugamos bien a la pelota”, comentó el formado en la UC.

Ignacio Herrera, campeón con Universidad de Concepción

Chile demostró un gran nivel tras vencer a la creadora del exótico deporte, y ahora se medirá ante una de las grandes selecciones del fútbol mundial, y también favorita para ganar el título.

¿Cuándo es la final de la Kings League?

Este sábado 17 de enero a las 18:15 horas, Chile enfrentará al local, Brasil, por la gran final del torneo. El evento será transmitido por las pantallas del Canal 13, al igual que por el perfil de la Kings League de Youtube y de Kick.

