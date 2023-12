Gary Medel se transformó en uno de los nombres del momento. El chileno fue clave en la última fecha del Brasileirao y en el triunfo de Vasco da Gama ante Bragantino. Lo que permitió mantenerse en primera división y mandar al descenso al Santos de Yeferson Soteldo.

Pero el ‘Pitbull’ no habló solo contra el delantero venezolano. Además se dio el tiempo de comentar el presente de la selección chilena. Como referente de la generación dorada y Bicampeón de América, el futbolista de 36 años es voz autorizada.

Por lo mismo sorprendió su decisión sobre el próximo entrenador que debe tener Chile. Especialmente porque no se refirió a Ricardo Gareca ni a Gustavo Quinteros que asomaban como las principales opciones para asumir.

El candidato de Gary Medel

Lo sorpresivo es que Medel apuntó a Nicolás Córdova como la carta indicada para asumir en este momento en la Roja.

“Me gustaría que prueben con algún chileno. (Nicolás) Córdova creo que tiene buenos pensamientos, buena ideología. Espero que le puedan dar la Sub 23, probar con esos amistosos que la Selección tiene en marzo y probarlo. Creo que tiene cosas importantes para darle al fútbol chileno”, confesó el formado en Universidad Católica a AS Chile.

Córdova ha recalcado que se necesita hacer un proceso a largo plazo para encontrar un equipo de nivel en el país, lo que pondrá en práctica en el preolímpico que se disputa en el inicio del 2024.

Además su postura con los últimos referentes de la generación dorada como Medel es que poco a poco tienen que “ir pasando la posta”. Aunque esto será acompañando a la nueva camada de jugadores.