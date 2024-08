El mundialista de España 1982 nombra a los tres mejores jugadores chilenos que vio jugar en su vida. En ese sentido asegura que no “existe ninguna posibilidad” de que el King y Maravilla estén en un podio.

Miguel Ángel Neira opinó por los mejores jugadores que le tocó ver. El mundialista de España 1982 nombró a tres futbolistas, donde no aparece ningún integrante de la generación dorada de la Selección Chilena.

“Voy a opinar por lo que vi, no por los de antes, porque los de antes a lo mejor eran mejores, pero no los vi. Siempre he dicho lo mismo, que hay dos o tres jugadores que para mi gusto sobresalen por los demás, que son Elías (Figueroa), (Iván) Zamorano y (Marcelo) Salas”, expresó el exjugador de la Roja en conversación con BOLAVIP.

En ese sentido, considera que no hay chances para que Maravilla y el King estén en un podio: “Los que hablan ahora de (Arturo) Vidal o Alexis (Sánchez) lo dicen únicamente por amistad, no entiendo el motivo que tienen ellos para decir que digan que son mejores que los que yo nombré. No existe ninguna posibilidad”.

¿Zamorano o Salas?

Miguel Ángel Neira asegura que Iván Zamorano y Marcelo Salas están igualados: “Creo que eran los dos muy buenos. No haría una diferencia entre ambos, porque marcaron mucha diferencia, a nivel nacional no se toma en cuenta porque acá hicieron lo que quisieron y a nivel internacional fueron grandes jugadores”.

En ese sentido, fue muy claro en su opinión: “No merece ser uno ser menos que otro, a la par”.

Miguel Ángel Neira considera que Iván Zamorano y Marcelo Salas están al mismo nivel y los posiciona como los tres mejore jugadores que vio. (Foto: Getty)

De esta manera, el top 3 del mundialista de España 1982 queda compuesto por Elías Figueroa en primer lugar, seguido de la dupla Za-Sa que comparten en la segunda posición según su criterio.