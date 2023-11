Eduardo Berizzo enfrentó la conferencia de prensa en la previa del partido de la Selección Chilena ante Paraguay y dejó interesantes frases, como cuando aludió que a veces se critica de sobremanera el trabajo realizado por él en La Roja.

Las palabras del estratega de Chile y ex ayudante de Marcelo Bielsa no pasaron inadvertidas para Nicolás Peric, ex arquero de La Roja y el fútbol chileno quien le contestó al DT en buenos términos, pero dejándole varios recados.

“Puede tener sensaciones hasta de persecución, pero los resultados están ahí, a ratos es indefendible los resultados que obtiene”, aclaró en F Show, programa de ESPN Chile que conduce Cristián Sánchez.

Peric le respondió a Berizzo. | Foto: Photosport

Para el ex portero de Rangers y Audax, entre otros clubes, “Primero hacemos un análisis futbolístico en base de lo que sucede, de lo que esperamos y lo que termina sucediendo, nunca le hemos faltado el respeto”.

“Hemos dicho no funciona, no tuvo capacidad acá, erró los cambios, una cuestión futbolística. Si eso de criticarlo y a la vuelta de la esquina esperar resultados qué quiere, si como a él le indigna no estar en un mundial, a nosotros también”, complementó.

En el cierre, no se lo manda a decir con nadie: “Tengo la esperanza que con lo visto en los Panamericanos la selección juegue mejor, usted depende de su trabajo, de cómo logra sacarle rendimiento a un equipo porque si somos estrictos y vamos a los números se tendría que haber ido”, remató.

La Roja en la tabla

Chile se ubica en el octavo lugar de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 con 4 puntos, los mismos que Paraguay y Ecuador, pero con peor diferencia de gol. De momento, La Roja se estaría quedando fuera del mundial.

Así se cierra el 2023

El jueves 16 de noviembre a las 21:30 PM de Chile continental frente a Paraguay de local y el martes 21 a las 20:30 PM frente a Ecuador de visita serán los últimos compromisos de La Roja este 2023.