La Selección Chilena se alista para lo que será su segundo partido en esta fecha FIFA, en donde el equipo de todos deja atrás la victoria ante Rusia y ahora se enfoca en su partido ante la Selección de Perú.

En esta jornada, el entrenador Nicolás Córdova conversó con la prensa y habló de lo que será este próximo duelo ante la selección peruana, el que podría ser su último partido como director técnico del equipo de todos, que sigue en búsqueda de un nuevo DT.

“Seguramente será un partido difícil. Es probable que ellos hagan jugar a futbolistas jóvenes, que están apareciendo, por lo tanto, no hay un patrón para decir ‘la selección peruana juega de esta manera’, y lo mismo pasa con la Selección chilena por todos los cambios que hemos estado haciendo”,

“Lo importante es mantener el orden que se vio ante Rusia, hay que darle continuidad al rendimiento en ese sentido. Ojalá podamos competir nuevamente, porque estos partidos son para eso, para competir, y de buena manera”, partió señalando Córdova.

Córdova feliz por su paso en Chile | Foto: Photosport

Córdova y su balance al mando de La Roja

Dentro de lo que ha sido este proceso, el seleccionador nacional analizó su estancia dirigiendo a la selección mayor, en la que señala su gran honor de poder ser el DT del equipo de todos, en el que ha intentado imponer su sello y le pone trabajo al tiempo sobre si su estancia habrá sido positiva.

“Ha sido una suma de experiencias muy lindas. Dirigir a la selección mayor es el máximo honor que puede tener un entrenador. También han sido dos años muy intensos, de muchos torneos, muchos cambios, de intentar hacer cosas diferentes. El tiempo dirá si hemos hecho un trabajo correcto o no”, declara.

Concluyendo, Córdova se toma todo esto con tranquilidad, en la que confiesa que ha dado lo mejor de él para sacar adelante este proceso en La Roja y que no le toma mucho peso a lo que han sido las duras críticas que ha recibido, en la que espera que todo esto sea por el renacer de Chile.

“Sabemos que vamos por el camino correcto. A veces van a llegar mejores resultados que otros, pero por mi parte tengo la tranquilidad de que no estoy desesperado. Y si vienen dardos desde afuera, desde lo futbolístico, bienvenido sea. A mí me interesa que siempre se hable con la verdad, nada más”, cerró.