Nicolás Peric despedaza a Darío Osorio y su rendimiento en la Selección Chilena: "No tiene..."

En la Selección Chilena aún se trata de digerir lo que fue la dura caída ante la Selección de Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas, resultado que aleja cada vez más al equipo de todos en su sueño de ir al próximo Mundial.

Tras este papelón, sin duda que tanto el entrenador, Ricardo Gareca, como los jugadores son los principales apuntados a esta situación, en la que ya varios integrantes de ‘La Roja’ comienzan a ser criticados por su cometido dentro del terreno de juego.

Sobre esto, el ex portero Nicolás Peric se dio el espacio dentro del programa ‘De Buena Fuente’ de DLT Sports para desmenuzar lo que fue el rendimiento de Darío Osorio, en especifico en el partido con Bolivia, en la que se molestó por el nivel del jugador del Midtjylland.

“(¿Titularidad asegurada?) están locos, en una jugada que había que llegar y entrar al área y él venía al trote de atrás cachando nada”, declaró el ‘Nico’.

Finalmente, Peric le recriminó al ex Universidad de Chile de que tiene cero lectura ante lo que son distintas situaciones dentro de un partido y que finalmente no se sale del rol que le pide su entrenador, en donde se ata a un puesto en particular.

“No tiene noción del juego, de donde tiene que atacar la pelota, de qué lugar ocupar, ósea como DT lo encasillan y él cumple eso no más…”, finalizó.