Nicolás Peric le para el carro a Claudio Bravo por sus polémicos dichos: "No me gustaría ser su compañero"

Tan solo una hora queda para que Ricardo Gareca revele los nombres de los jugadores que dirán presente en la próxima fecha FIFA de marzo, donde la Roja deberá enfrentar a Albania y Francia respectivamente.

Uno de los jugadores que podría reaparecer en el Equipo de Todos es el guardameta Claudio Bravo, el cual había sido borrado de las últimas nóminas por Eduardo Berizzo.

Sin embargo, una frase del actual portero del Real Betis no pasó desapercibida en las última horas: lanzó un dardo indirecto a Brayan Cortés, golero de Colo Colo.

“Si jugáramos una final, ¿por quién apostarías, viendo mi desempeño por muchos años ahí y los resultados que hemos obtenido?”, manifestó el bicampeón de América.

NICOLÁS PERIC ACONSEJA A CLAUDIO BRAVO

A raíz de esta polémica declaración, Nicolás Peric, excuidatubos de la Selección Chilena, en el programa de ESPN Chile se mostró bastante molesto con Bravo.

“No me gustaría ser su compañero… Cuando estuve en la selección, nunca me gustó que los que no estaban hablaran. Sentía que le restaban importancia a lo que yo hacía para poder estar”, afirmó el experimentado exarquero nacional.

Siguen las repercusiones por los polémicos dichos de Bravo | FOTO: Andres Pina/Photosport

“En un par de oportunidades, hubo arqueros que criticaban, no directamente a mí, o que hacían ver que ellos deberían ser parte. Pero yo creía tener méritos, que lo había hecho bien para estar ahí. Y si él no estaba, quizás estaba la próxima vez y yo cerraba la boca, porque respeto su trabajo”, agregó.

“Que Claudio diga eso no me gusta. No me cierra, porque lo de Cortés está rayando la perfección. Está en el mejor momento de su carrera y podría estar en Vélez o Estudiantes, y seguramente a final de año se va a ir. Entonces, dudo que en nuestra selección el problema sea el arco. Si está Bravo, Cortés o Arias, estará bien cubierto”, sentenció.

DÍA Y HORA PARA EL DEBUT DE RICARDO GARECA EN LA ROJA

Ricardo Gareca debutará al mando de la Selección Chilena el 22 de marzo a las 16:40 horas en un amistoso ante Albania, a disputarse en Italia.