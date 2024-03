La Selección Chilena que comanda Ricardo Gareca ya se alista para lo que será su próximo desafío en esta Fecha FIFA, en donde ‘La Roja’ se deberá enfrentar en esta jornada ante la poderosa Selección de Francia en Marsella.

Previo a este duelo, el ex jugador Nicolás Peric comentó en el programa ‘Equipo F’ de ESPN lo que fue el rendimiento de Darío Osorio en el partido ante Albania, en la que pensando en el compromiso ante Francia le entregó un importante consejo.

“La sensación que me queda a mí con Osorio, es que tiene que empoderarse más de querer el balón”, comenzó indicando Peric.

Sosteniendo aquello, el ‘Loco’ replicó que dentro de lo que fue el duelo ante Albania, al ex Universidad de Chile lo vio con poca iniciativa para poder conducir el balón para generar ataques, en la que indica que al tener la posibilidad de avanzar metros, debe aprovechar su gran explosión.

Osorio dejó buenas sensaciones en el duelo ante Albania | Foto: Photosport

“Siento que a ratos cuando nuestra selección no cumple un afán táctico defensivo sobre todo, cuándo él tenía la posibilidad de tener el balón. no lo veía con la necesidad de tenerlo“, apuntó.

Finalmente, Peric recordó lo que fue el partido ante Albania, en la que indicó que el hoy jugador del Midtjylland realizó un grueso error durante el compromiso, en la que evidenció lo que fue el reto que recibió por parte de Paulo Díaz en una jugada puntual.

“A mí no me llenó el paladar lo de Osorio, yo creo que él tiene más, hay un par de jugadas donde él se desentiende, Paulo Díaz le da un pase y el pase no fue al lugar y él se desentendió, miró para otro lado y Paulo le levantó los brazos ‘qué pasó’ le dijo, él tiene que ser más proactivo, para ver si puede leer las jugadas”, cerró.