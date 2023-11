La selección chilena busca entrenador de cara a la fecha FIFA de marzo, Copa América y las Eliminatorias que vuelven en 2024. Tarea no menor donde ya empiezan a rondar varios nombres en la ANFP.

Por ello, Manuel de Tezanos aprovechó la pantalla de TNT Sports para analizar la profunda crisis que vive el fútbol chileno. Además de descartar un posible candidato a la Roja para evitar tropezones anteriores.

“Si queremos crecer como fútbol no puede repetirse lo que pasó este año (…) Estamos en un momento crítico y esperemos que no la siguen pifiando con la decisión del técnico. Ya desaprovechamos la generación dorada. Llegaron entrenadores que no dieron con nuestra idiosincracia como Reinaldo Rueda. Yo buscaría un entrenador argentino, uruguayo o chileno”, expresó en el programa ‘Todos somos técnicos’.

Manuel De Tezanos descartó a Sierra

Ante este complejo escenario Aldo Rómulo Schiappacasse aprovechó el espacio y mencionó al entrenador chileno que aparece en la carpeta de opciones en la gestión de Pablo Milad. Esto trata nada menos que de José Luis Sierra.

Lo que de inmediato fue refutado por De Tezanos, quien recalcó que no es el momento para el ex adiestrador de Colo Colo, Palestino y Unión Española entre otros.

“No es el perfil futbolístico, para mí (…) Coto Sierra cuando salía campeón la gente se aburría de él. Es verdad. Ahora hay que entusiasmar y la selección no lo hace. Hay que vender 20 mil entradas más para el próximo partido”, sentenció el periodista, youTuber y también realizador de stand up.