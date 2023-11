Tras la caída de la selección ante Ecuador por las claisficatorias mundialistas rumbo a Norteamérica 2026, la Federación de Fútbol de Chile debe ahora, buscar al entrenador definitivo que va a reemplazar al renunciado, Eduardo Berizzo.

Todo esto, en medio de las buenas críticas que recibió Nicolás Córdova por su desempeño en el banco del equipo nacional, entre ellas, la del propio presidente, Pablo Milad.

Sin embargo, especialistas entienden que no hay que perder el foco y la selección chilena requiere con urgencia a un estratega que venga y produzca lo que en estos momentos, se ve como un milagro.

Pedro Carcuro se la juega

Bolavip conversó con el reconocido comentarista de Televisión Nacional de Chile, Pedro Carcuro, quien dio a conocer el que para él debe ser el futuro estratega del equipo chileno de cara a los próximos desafíos, tales como Copa América de Estados Unidos y las propias eliminatorias.

Para la conocida voz, no hay dobles discursos ni mucho menos, deben existir rencores y pide que Jorge Sampaoli sea el futuro entrenador de la selección chilena.

“En el fútbol, al igual que en la política, hay amores ni odios eternos. Me gusta Jorge Sampaoli para la selección”, afirmó el eterno periodista de TVN, en relación al argentino que le dio el primer título de importancia a La Roja en su historia.

Justificando sus dichos, Carcuro sostiene que es necesario traer un estratega que sea conocido, que conozca el medio y que con esta situación, no ha pensado en otro posible técnico, “vamos por la sandía calada y por ahora no he pensado en otro nombre”, reconoció el comunicador.

Finalmente, ratificó que sin querer pasar por alto con nadie, siente que el oriundo de Casilda corre solo en este sentido y que para él, es la mejor opción. “No quiero descalificar a nadie, yo elegí una opción que a mi, me parece la mejor, nada más“, concluyó Cárcuro.

Jorge Sampaoli celebrando la Copa América del año 2015 con la selección chilena (Photosport)

¿Cuál fue la campaña de Jorge Sampaoli en la selección chilena?

El técnico argentino tras dejar a Universidad de Chile y su paso exitoso por el elenco azul, tomó las riendas de la selección en cancha a comienzos del año 2013 y estuvo en el puesto hasta finales de 2015, siendo tres temporadas de muchos triunfos en eliminatorias, mundial de Brasil 2014 y la propia Copa América realizada en el país, donde La Roja se quedó con el trofeo.

En total, Sampaoli dirigió a la selección en 44 partidos con 27 triunfos, nueve empates y ocho derrotas. El equipo anotó 89 goles y recibió 44 conquistas. Su rendimiento fue de un 68,18%, protagonizando así, la mejor campaña de un estratega.