Chile no pudo ante Paraguay y terminó empatando sin goles en el estadio Monumental. Pese a tener un hombre más en cancha, el elenco de Eduardo Berizzo no logró superar la defensa guaraní y terminó la quinta fecha en la octava posición, fuera hasta del repechaje al próximo mundial.

Partido para el olvido y que lamentó Cristián Arcos por lo presentado este jueves. “Es un muy mal partido de Chile. No se generaron opciones a un Paraguay que no intentó mucho. Solo se aplicó a jugar defensivamente y rescatar un punto”, detalló el periodista deportivo de Radio ADN en conversación con Bolavip.

Además apuntó a la baja cantidad de peligro que se generó en el arco de Carlos Coronel. “Chile no encontró las variables y a Damián Pizarro no le quedó una. Ni de remate ni de encarar. Se pensó que iba a jugar de otra forma pero terminó siendo un embudo. La Roja no mereció algo mejor”, sentenció.

Chile con dos bajas

Cabe consignar que le próximo partido de Chile será este martes 21 de noviembre a las 20:30 horas de visita ante Ecuador. Para dicho duelo Berizzo no podrá contar con Gary Medel ni con Víctor Méndez.

Dicho partido será clave para el argentino ya que de no sumar podría ser el último al mando de la selección.