"No se puede ir a no perder": La arenga de Carlos Caszely para la selección chilena antes de viajar a Argentina

Este jueves la selección chilena vuelve a competir en las Eliminatorias Sudamericanas donde se medirá nada más y nada menos que ante el campeón del mundo, Argentina.

La tarea es difícil considerando lo que hizo Chile en la última Copa América 2024, donde no sólo no pudo avanzar de la zona de grupos, tampoco marcó goles, un registro negro para el combinado que dirige Ricardo Gareca.

BOLAVIP conversa con Carlos Humberto Caszely, el que no quiere saber nada con firmar empates y pide aferrarse a las oportunidades que se pueda crear La Roja.

“No, no firmo el empate. Hay un 80 y 20 para ellos, pero hay que aferrarse a él, tu no puedes ir a no perder, el Guatón (Santibañez) decía ‘si vas a jugar al cero, vas a terminar perdiendo 1-0, aunque metas el bus’, y eso pasó en la Copa América nos ganaron al final”, indico.

Reiterando sobre la misma que “hay que aferrarse al 20 y atreverse a llegar al arco contrario, pegarle, rematar”.

El Chino recuerda sus años mozos con La Roja, afirmando que “a mi me gustaba mucho, es que me ponía la camiseta de la selección y contra cualquier país me daba lo mismo, Argentina, Brasil, Uruguay, y había que ganar, aunque a veces no se podía”.

Carlos Caszely rememora sus años en la selección chilena.

Carlos Caszely llora la partida de Abel Alonso

Este domingo se conoció el deceso del ex presidente de la ACF, Abel Alonso, quién compartió muchos eventos con Caszely, como la final de la Copa América 1979 y la participación nacional en el Mundial de 1982.

“Abel Alonso como dirigente y persona era extraordinario, fuimos muy amigos, fue un gran dirigente y mejor amigo”, afirma la leyenda del fútbol chileno.

Caszely agrega que “El tipo se la jugaba a ganador, nos quería pagar siempre que ganáramos, no quería pagar por salir a la cancha, no por presentarse, nos preguntaba si queríamos ganar plata, y si queríamos ganar plata, teníamos que ganar”.