La Selección Chilena no tiene una opción que no sea ganar ante Bolivia este martes, día en que recibirán la visita de los altiplánicos por la Fecha 8 de las Clasificatorias hacia el próximo mundial de Norteamérica 2026.

Tras la pobre imagen dejada ante Argentina en Buenos Aires, Ricardo Gareca planea mover el tablero y, según varios trascendidos, pararía un mediocampo con Erick Pulgar, Carlos Palacios y Vicente Pizarro en reemplazo de Echeverría, Loyola y Núñez quien quedó descartado por suspensión para este duelo.

Donde se dio una voltereta monumental fue en Todo es Cancha, donde Francisco Eguiluz hizo las paces con Vicente Pizarro y sorprendió pidiéndolo como titular para enfrentar a Bolivia en el decisivo duelo de la Selección Chilena.

Eguiluz quiere a Pizarro como titular. | Foto: Photosport

“Yo no sé si Pizarro estaba para jugar con Argentina, me parece que físicamente no le da para jugar a esos niveles. Pero a mí no me cabe duda que en el partido con Bolivia tiene que ser titular”, aclaró el comunicador.

En esa línea, complementa diciendo que “No tengo ninguna duda. A mí no me gusta, pero ese partido es para Pizarro con su pase ente líneas, alguien que arriesgue la pelota y no veo quién más lo podría hacer”, sumó.

¿Escuchará Ricardo Gareca el clamor popular por Vicente Pizarro? Mañana se sabrá si el formado en las inferiores de Colo Colo entra al equipo titular o tiene que ver desde el banco el partido por las Clasificatorias.

La Roja está complicada en la tabla

La Selección Chilena quedó en el noveno lugar de las Clasificatorias con 5 puntos, superando a Perú que es colista con 3 unidades. Así las cosas, el triunfo ante Bolivia es absolutamente urgente en La Roja.