Dentro de la primera obtención de la Copa América para la Selección Chilena en el 2015, sin duda que uno de los actos que marcó esta competencia fue la que protagonizó el defensor Gonzalo Jara contra el uruguayo Edinson Cavani, con el recordado ‘dedo de Jara’.

Sobre esto, el hoy ex defensor de la Selección Chilena conversó con ‘El Deportivo’ y se refirió a lo que fue esa situación en un caldeado partido por la Copa América, en la que dio detalles de los dichos que emitieron los jugadores uruguayo en dicho encuentro a los nacionales.

“Sabíamos que ellos no iban a querer que se jugara. Que se iban a tirar, que tras cada falta iba a haber una pelea. Ellos nos sacaban en cara que eran campeones del mundo, que nunca habíamos ganado nada, que ‘son chilenitos cagones’. Era eso nomás. Putearnos, decirnos ‘nunca van a ganar nada, cagones’. O ‘están todos metidos atrás, no salen a jugar, lo único que quieren es que termine el partido’”, partió señalando Jara.

Siguiendo en aquello, el ‘Bicampeón de América’ indicó que su acto a Edinson Cavani no fue por nada en particular, sino que fue algo de momento de partido, la que finalmente terminó siendo favorable para el equipo tras forjar la expulsión del atacante uruguayo.

Jara recordó la situación con Cavani | Foto: Archivo

“No fue algo en especial, o, bueno, hago el gesto que hice. Finalmente, no es lo que lo molesta. Se molesta y putea por cómo se va expulsado. Yo creo que es por una estupidez, o sea, calentarse y tratar de pegarme como me pegó. Él se calienta, se termina yendo expulsado por una estupidez”, explicó.

Finalmente, Jara recalca que hasta día de hoy dicho acto le genera mucha vergüenza, ya que sabe que es un acción que quedo marcada y que por un extenso tiempo esta seguirá en la retina de los hinchas por la obtención que generó para el país.

“Me da vergüenza. Sé que la gente me recuerda muchas veces por eso, pero soy más que eso. Por eso me da vergüenza. Me lo van a recordar toda la vida y feliz de que así sea, porque el partido se logra, se gana, se pasa, y mucha gente me lo reconoce, pero no es algo que me llene de orgullo”, finalizó.