Pablo Milad sale a defender el estado financiero de la ANFP con una chaqueta parchada: "No están tan malas las cosas"

Este martes en una actividad en el Estadio Nacional, previo al partido amistoso entre Chile y Paraguay, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, salió a defender el estado financiero en que se encuentra el ente rector del balompié nacional.

Esto ante los rumores que aparecieron en las últimas semanas, sobre la crisis que estaría pasando la institución con sede en Quilín y que incluso podría afectar la Selección Chilena. Es más, hasta se habló de la posible renuncia del entrenador Ricardo Gareca.

“Quiero ser bien enfático en esto, porque la verdad los rumores son fuertes y siempre se especula demasiado: que se va a ir Gareca, que no le van a pagar, que no sé qué. Yo les quiero ser bien claro. El año está totalmente financiado, el año. No tenemos ningún problema este año porque está financiado”, comenzó aclarando el timonel del fútbol chileno.

“Eso significa que no están tan malas las cosas. Pero sí hay una reestructuración completa de lo que es la ANFP hoy, porque la ANFP a través de la Selección no recauda lo que recaudaba años atrás”, agregó en su respuesta el ex intendente del Maule.

“Solamente son ajustes en bases a los ingresos que se tiene hoy en día. Eso implica modificaciones no solamente en reducción de personal, sino que en muchas cosas más”, completó.

El chascarro de Pablo Milad con la chaqueta de la Selección Chilena

Pero lo que más llamó la atención, es que Milad realizó estas declaraciones con una chaqueta de la época en que Nike vistió a La Roja, con la marca deportiva tapada por un parche con la bandera de Chile. Cabe recordar que en la actualidad a la Selección la auspicia Adidas.

Esta es la chaqueta que sigue usando Pablo Milad.

La versión de Ricardo Gareca ante el estado financiero de la ANFP

Mientras que ayer (lunes), el propio director técnico de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, salió a dar su versión y una vez mostró su compromiso con el proceso.

“Lo más importante de todo es que ya tengo un contrato con Chile e independientemente de los inconvenientes que pueda tener la federación, que no las tiene, al menos hasta el momento no me las ha manifestado, y todo lo que hemos requerido nos han cumplido”, indicó el Tigre en conferencia de prensa.

“Independientemente que las pueda llegar a tener en un futuro, tengo un contrato y lo voy a respetar hasta las últimas consecuencias, tanto deportiva como financieramente. El compromiso es absoluto con Chile, por lo menos de mi parte y del comando técnico”, zanjó el DT argentino.