La Selección Chilena Femenina de fútbol obtuvo la medalla de plata en estos Juegos Panamericanos de Santiago 2023 tras caer por la cuenta mínima ante México.

Este encuentro no estuvo exenta de polémicas pues María José Urrutia, experimentada delantera, se tuvo que poner los guantes y reemplazar a las guardametas Christiane Endler y Antonia Canales, quienes tuvieron que volver antes de la final a sus respectivos clubes.

Esta situación generó una ola de críticas por parte de los hinchas nacionales hacia Pablo Milad y Luis Mena por no tomar las medidas correspondientes antes de tiempo.

Pese a que todo era algarabía en la zona mixta del Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, un tenso momento se vivió entre la periodista Grace Lazcano y el presidente de la ANFP-

“Usted puso un coordinador a cargo que no asumió ninguna responsabilidad por lo que sucedió hoy, de hecho el representante de la jugadora negó lo que se dijo en conferencia de prensa”, le consultó la comunicadora de ESPN.

“Yo te repito. Tenemos una reunión con la Federación donde vamos a analizar el caso profundamente. Aquí hay responsabilidades, sí y esto fue un bochorno y lo reconozco. Tenemos que mejorar, tenemos que hacer responsables quién provocó esto porque a lo mejor el resultado hubiese sido otro”, le respondió

EL CASO ANTONIA CANALES Y LAS SUPUESTAS PRESIONES

Fue ahí que un profesional de las comunicaciones le preguntó a Milad por las supuestas presiones que habría recibido la joven guardameta del Valencia para quedarse en nuestro país.

Canales no se pudo quedar para el partido final de Chile | FOTO: Instagram

“Habló el Jefe Técnico con el Gerente de Selecciones con la madre y con ella, yo creo que a la madre tendrían que haberle preguntado si la presionaron o no, yo no tengo los antecedentes”, afirmó el ex Intendente de la Región del Maule.

A raíz de esto, Lazcano saltó y le dejó en claro a Milad que “a la jugadora hay que preguntarle si ella es mayor de edad y ya tiene 21 años, no a su mamá”.

¿Cuáles fueron las posiciones finales del fútbol femenino en Santiago 2023?

Finalizada la actividad del fútbol femenino y la realización de la ceremonia de la victoria, queda resuelto que México ganó la medalla de oro, Chile la de la plata y Estados Unidos con el bronce.