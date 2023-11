¿Palo a Claudio Bravo? Ministra Antonia Orellana reacciona indignada a la renuncia de Christiane Endler: "A princesos que privilegian fechas FIFA no les dicen nada"

La renuncia de Christiane Endler a la Selección Chilena sigue dejando coletazos y no solo porque La Roja se queda sin arquera para disputar la final de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, sino que también por lo sorpresiva de la acción.

Ahora, fue nada más ni nada menos que la Ministra de la mujer y equidad de género, Antonia Orellana, quien usó sus Redes Sociales para manifestarse por la renuncia de Endler y lanzó un dardo al aire.

“Personalmente, me deja un sabor amargo luego de un irregular homenaje a sus 100 partidos y un chaqueteo increíble luego de un mal partido. Jugadores ‘históricos’ -a quienes tuve que googlear para encontrar sus logros- diciendo que no es la mejor del mundo”, disparó.

¿Palo a Bravo? | Foto: Photosport

En esa línea, afirma que “LO ES y el mundo lo sabe. Es una pena que Chile no. Leo asombrada comentarios que dicen ‘individualista’, gente que, a verdaderos princesos, que no dudan en privilegiar fechas FIFA o escándalos por encima de su selección no les dice nada”.

¿Palo a Claudio Bravo? Lo cierto es que hace no mucho, en junio, el portero del Real Betis se restó de una fecha FIFA triple de La Roja para optar a vacaciones, algo que hasta el día de hoy sigue dando vuelta en el ambiente de La Roja.

Al final, eso sí, deja solo palabras de agradecimiento para la portera: “Solo gratitud, respeto y un cariño que seguirá creciendo con cada paso que siga dando en su carrera estelar. También para la Anto Canales que no merece toda la presión que está viviendo por una mala gestión que no previó una tercera arquera ante una fecha que no es FIFA”, remató.

Chile busca el oro panamericano

Chile salta a la cancha del Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso este viernes a las 20:00 PM buscando el oro panamericano, instancia por la cual deberá medirse ante México en una final de infarto.

¿Quién ataja ante México?

La Roja recibió un portazo de parte del Valencia por Antonia Canales y, seguramente, deberá afrontar la final contra México con una arquera improvisada tras no contar con las dos titulares.