El histórico ex jugador de La Roja le hace una clara exigencia a Ricardo Gareca para el crucial duelo ante Bolivia.

La Selección Chilena hizo su partido más bajo en la era Ricardo Gareca y terminó siendo vapuleado por Argentina en Buenos Aires, combinado que superó a La Roja por 3-0 y lo dejó penúltimo en las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.

En Chile hubo pocos puntos altos, donde Matías Catalán destacado de principio a fin y Carlos Palacios tuvo un movido ingreso en el segundo tiempo. El jugador de Colo Colo dejó buenas sensaciones de cara a lo que viene contra Bolivia.

La Joya tuvo un buen ingreso ante Argentina. | Foto: Photosport

Precisamente para el partido ante los altiplánicos fue que Patricio Yáñez, histórico ex jugador de La Roja, pidió la titularidad de la Joya: “Sí o sí, hasta un hincha que ve beisbol sabe que tiene que jugar Palacios, no hay que inventar demasiado”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

“Evidentemente tiene que estar y tienes que guardar un volante de corte, hay que jugar un partido distinto. Esa es la otra parte del juego, una es defenderte y otra es proponer y saber atacar”, complementó Patricio Nazario.

Yáñez, eso sí, aclara que lo dicho anteriormente es “Sin desmerecer a Bolivia, porque no le hemos ganado en las últimas dos clasificatorias… hay que jugar ordenado y no lo loco. Ofensivo y teniendo claro lo que está en juego”, remató en el cierre el histórico ex jugador.

La Roja en la tabla

La Roja quedó en el noveno lugar de la tabla de posiciones hacia el Mundial de Norteamérica 2026 con 5 puntos e, incluso, podría quedar colista absoluto si en esta jornada Perú derrota a Colombia.