Pese a que la prenómina del técnico Ricardo Gareca se dio a conocer hace más de una semana, aún existen reacciones producto de jugadores que se extrañan en esta convocatoria de la selección chilena.

Uno de ellos fue Patricio Yáñez, quien durante la emisión del programa Círculo Central (Su Círculo), mientras hacían el juego de elegir a los 23 dentro de los 55 nombres o mencionar a cuál jugador se extraña, dio a conocer el que según él, es la gran ausencia.

“Hay un nombre que no entiendo cómo no está en esta nómina, ‘El Haaland de Macul’, Damián Pizarro, en serio”, sostuvo el ex atacante mientras debía salir al paso ante las dudas de su compañero de panel, el periodista Marco Sotomayor.

Tras eso, detalló sus razones para haberlo convocado. “Un jugador para ir a jugar Copa América, de proyección, que está vendido al fútbol italiano, que está teniendo regularidad, que está trabajando más, que está corrigiendo sus errores y que ya lleva dos dobletes en el torneo local”, afirmó Yáñez.

Pato Yáñez: “A él le sobra…”

Mientras seguía defendiendo su tesis, el ex jugador de La Roja manifestó que si hay algunos nombres en esta prenómina, le llama la atención que no aparezca el goleador de Colo Colo.

“Ustedes me dirán ‘aquí y allá’, yo creo que es un jugador de proyección. Yo creo que si está Lucas Assadi, si está Steffan Pino, al ‘Haaland de Macul’ le sobra calidad para estar en la selección”, aseveró.

Finalmente, comparó lo que vive Darío Osorio en el viejo continente y que es algo que perfectamente le podría ocurrir al 9 del cacique. “Lo mismo decían de Osorio, ‘déjenlo madurar’. Se fue al fútbol danés y hoy es un jugador cotizado en Europa”, cerró Yáñez.