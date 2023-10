Patricio Yáñez se toma el Clásico del Pacífico como una verdadera guerra y exige: "No basta con ganar, hay que hacerlo con autoridad"

Chile y Perú le darán vida este jueves a una nueva edición del Clásico del Pacífico, la cual tendrá lugar por la tercera fecha de las Clasificatorias con miras hacia el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Eduardo Berizzo está al tanto de la condición de clásico entre chilenos y peruanos, situación por la cual toma extremos recaudos pensando en el compromiso del día jueves que bien podría ser determinante no solo para las aspiraciones de La Roja, sino que para el futuro del estratega.

En ese contexto, Patricio Yáñez y el panel de ESPN Chile debatieron sobre el partido y qué debería hacer Chile, en donde el mundialista con la Selección Chilena tiene claro que no basta solo con ganar frente a los peruanos, sino que además hay que hacerlo con autoridad.

Berizzo está al tanto de lo que se juega ante Perú. | Foto: Photosport

“Tienes que ganarlo con Aránguiz o sin él, son estos compromisos donde uno espera lo mejor. Hay que ir a buscarlo, meterle presión”, dijo Patricio Nazario sobre la forma, independiente de los nombres que estén en cancha.

Yáñez revela su fórmula: “Hay que reducir los espacios para que ellos no puedan triangular, tener espacio y neutralizarlos. No se les puede dar respiro y no solo ganarles, hay que ganarles con autoridad”.

En el cierre, incluso, se aventuró a decir que Chile debería jugar con tres hombres en ataque, siendo Alexander Aravena, Ben Brereton Díaz y Alexis Sánchez los jugadores apuntados para comandar el frente de ataque.

¿A qué hora es Chile vs Perú?

Chile recibe a Perú a las 21:00 PM de Chile continental y, tras ese compromiso, deberá pensar en Venezuela, rival al que enfrentará el próximo martes por la cuarta jornada de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.

La tabla hacia 2026

En la tabla de posiciones, Chile hoy por hoy estaría fuera de todo en el octavo lugar con un punto, los mismos que Perú y Paraguay, aunque con una peor diferencia de gol que La Roja espera revertir este jueves.