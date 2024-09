La Selección Chilena jugará un partido fundamental ante Bolivia este martes a las 18:00 en el Estadio Nacional por las clasificatorias. El reconocido periodista y relator, Pedro Carcuro se refiere a la trascendencia que tendrá el compromiso que se jugará en la comuna de Ñuñoa y avisa que la Roja tiene una necesidad grande.

“Mucha crónica deportiva dice ‘partido con la obligación de ganarlo’. Yo digo, no, no, no es la obligación, es la necesidad, imperiosa, imprescindible, absoluta, la necesidad de ganarlo, si no se pone muy fea la cosa”, aseguró en su programa El Rompecabezas de Radio Agricultura.

El comunicador asegura que es clave sumar para llegar bien a los próximos desafíos. “Quedan todavía dos fechas más para completar este año, en octubre, en noviembre, son fechas brutales, donde todo se puede decidir y para poder estar más tranquilos de cara a fin de año hay que ganar mañana”.

La Roja de ganar puede quedar en el séptimo puesto de las Eliminatorias con ocho puntos. Esto significa que llegará a zona de repechaje, para aquello además de conseguir el triunfo, deberá esperar que Paraguay no le gane a Brasil en Asunción.

Chile recibirá a Bolivia este martes a las 18:00 en el Nacional. (Foto: Photosport)

Por su parte, en caso de no conseguir el triunfo puede bajar al último puesto. Aquello si Perú vence de visita a Ecuador.

Hoy Chile está en el penúltimo puesto con cinco unidades. La Roja buscará recuperarse tras caer por 3-0 ante Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires.