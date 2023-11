Se ha transformado en quizás el mayor escándalo de estos Juegos Panamericanos Santiago 2023 la renuncia de Christiane Endler, la arquera y capitana de la Selección Chilena femenina, que no estará en la final por la medalla de oro.

La portera del Olympique de Lyon debe volver a Francia ya que se acabó la fecha FIFA y dejará sin goleras a La Roja, ya que Antonia Calanes también tuvo que regresar al Valencia de España.

Un tremendo bochorno donde ahora se busca responsable, pero para el destacado periodista Pedro Carcuro hay varios culpables, incluida la misma Tiane Endler.

“Creo que esto que ha pasado con Christiane Endler, su renuncia, la ausencia de jugadoras claves, no se sabe bien cuántas van a faltar al final para el partido decisivo frente a las mexicanas, es un escándalo más del fútbol chileno“, comenzó diciendo esta mañana en Radio Agricultura.

“No nos habíamos olvidado de lo que había pasado con este lío del campeonato mundial del 2030 y con la sede fallida, que fue un papelón a nivel mundial. Yo creo que este también es un papelón a nivel mundial“, agregó comparando con lo sucedido con la candidatura de Chile para ser sede del Mundial del Centenario.

“¿Y de quién es la responsabilidad? ¿De Christiane Endler? La tiene, partamos por ahí, tiene responsabilidad. ¿Del técnico (Luis) Mena? Tiene responsabilidad. ¿De los ejecutivos del fútbol chileno como el señor (Rodrigo) Robles que es el gerente de selecciones? Tiene responsabilidad. ¿De (Pablo) Milad presidente de la ANFP? Por supuesto que también tiene. Aquí donde uno dispare le pega al blanco“, completó Carcuro.

Christiane Endler aprovechó la polémica para renunciar definitivamente a La Roja Femenina. (Foto: Martin Thomas/Santiago 2023 vía Photosport)

El mayor escándalo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023

Seguido, el rostro de TVN indicó que este es el mayor escándalo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“A mí me dio vergüenza lo del mundial fallido del 30 y esto me da más vergüenza. Como en el barrio, como en las pichangas, cuando se improvisa al portero a último minuto porque nadie quiere jugar al arco. Así estamos con 13 jugadoras para hacer una final Panamericana en casa. Esto no tiene nombre”, expresó.

“Yo pensaba que el chascarro aquel del circuito mal medido de la marcha había sido el escandalillo de los Juegos Panamericanos, pero el oro se lo gana por lejos el fútbol chileno con esto que estamos viviendo”, concluyó muy molesto.

¿Cuándo disputa la medalla de oro La Roja Femenina en los Juegos Panamericanos?

Este viernes 3 de noviembre a las 20:00 horas será la gran final por el oro en el fútbol femenino de los Juegos Panamericanos, donde Chile enfrentará a México en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.