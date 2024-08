El histórico capitán no dudó en alzar la voz por una figura histórica que no continuó en la Selección.

Claudio Bravo colgó los guantes de manera sorpresiva este lunes. La despedida del histórico capitán de La Roja no dejó a nadie ajeno, por lo que la ola de reacciones ha sido sencillamente enorme.

Sin esperar mucho tiempo antes de dar a conocer todos los motivos de su retiro, el histórico portero de la Selección Chilena y de exitosos clubes a nivel mundial, conversó esta tarde con ADN Deportes.

Una de las grandes dudas de los fanáticos nacionales es quién será el nuevo n°1 del equipo de todos. Gabriel Arias y Brayan Cortés son actualmente los fijos candidatos, aunque con la vara tan alta, muchas veces la fanaticada no termina de convencerse.

Si bien Claudio Bravo no se refirió de manera tajante a quién debe ser su reemplazante, sí se la jugó por otra figura mundial que también se fue sorpresivamente de La Roja: Christiane Endler.

Las palabras de Claudio Bravo para Christiane Endler

“Tiane” fue la portera de La Roja Femenina desde las divisiones menores en 2008. Fueron casi 15 años vistiendo la 1 de Chile, pero decidió dar un paso al costado cuando la Selección Chilena de Luis Mena clasificó a la final de los Panamericanos Santiago 2023.

Claudio Bravo pide a gritos el regreso de Tiane Endler a La Roja (Foto: Martín Thomas/Santiago 2023 via Photosport)

Tras el mes de noviembre de dicho año, quien fuera la mejor portera del mundo en 2021, no ha vuelto a enguantarse para La Roja, hito que no tiene sentido para Claudio Bravo.

“Le escribí que no puede estar fuera de la Selección. Por todo lo que hizo en Europa, no podemos permitir que no esté. Aunque no juegue, aporta. No podemos darnos el lujo de tenerla afuera, debe estar jugando y después tener un cargo administrativo”, disparó el eterno capitán.

Finalmente, fue categórico con sus dichos: “No hay más referencias de su magnitud. Estuvo sentada en los premios FIFA con los mejores del mundo. Entonces, ¿por qué la tenemos afuera? ¿Por qué no está acá?“.