La Selección Chilena está a pocos días de volver a juntarse en Juan Pinto Durán, donde deberá preparar la difícil fecha doble de octubre recibiendo a Brasil en el Estadio Nacional y visitando a Colombia en la calurosa y húmeda ciudad de Barranquilla.

La semana pasada, Ricardo Gareca entregó la lista de convocados para ambos partidos. Ahí, destacó la aparición de varios jugadores de Universidad de Chile, la ausencia de históricos y el espaldarazo a Eduardo Vargas, quien no pasa por un buen momento en Atlético Mineiro y tampoco ha sido una solución en el ataque de La Roja.

Carcuro le hizo tapita a Eduardo Vargas en La Roja. | Foto: Photosport

Pedro Carcuro, histórico periodista de TVN, habló sobre la falta de gol de la Selección Chilena y lanzó: “Crisis de gol en La Roja y se habla de Fernando Zampedri, quien no está habilitado todavía para estar en la Selección Chilena”, dijo en un podcast del canal nacional.

En esa línea, el comunicador le pego fuerte a Edu Vargas, regalón de Ricardo Gareca desde la llegada del Tigre al país: “No se me ocurre algún otro, aunque me parece que Eduardo Vargas no reúne los requisitos como para ser el atacante central de La Roja en este momento”, sumó.

En el cierre, Carcuro le da la derecha al técnico nacional y asegura que encontrar un goleador no es nada fácil, diciendo que “Encontrar al hombre idóneo, en este momento, la tarea es difícil para Ricardo Gareca y para cualquiera”, cerró.

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

La Roja deberá recibir a Brasil el próximo 10 de octubre en el Estadio Nacional, mientras que la visita a Colombia será el 15 del mismo mes en la calurosa Barranquilla.