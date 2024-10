La Selección Chilena cayó por 2-1 frente a Brasil en el Estadio Nacional. Pedro Carcuro mira con esperanza el futuro para la Roja y califica de forma positiva el encuentro que realizó el equipo de Ricardo Gareca.

“Durísimo, pero con esperanza… Chile hoy jugó un buen partido. El rostro de Gareca al final del partido demostraba dolor por lo mismo: Estuvimos a un paso de obtener el maná necesario para trabajar tranquilos”, publicó vía texto en Instagram.

En ese sentido ve que está asomando el recambio, aunque asume que la tarea de ir al Mundial está compleja.: “El recambio se avecina al fin. Un débil Brasil fue testigo de aquello. Destaco a la gente, que no rompe el romance con la Roja y se ilusionó en Ñuñoa con sumar unidades. Hay que ser realistas. Hoy Chile está lejos del Mundial, pero hoy el paladar no me queda amargo. Conversemos sobre la Roja linda y querida. Un abrazo, Pedro”.

En el video que subió el reconocido periodista y relator mencionó la desazón del Tigre Gareca. “La transmisión televisiva acompañó durante más de un minuto al técnico Gareca, desde el momento en que el árbitro argentino Herrera daba el pitazo final, el entrenador abandonaba la cancha hasta llegar virtualmente a la puerta del camarín chileno”.

“Un rostro desencajado, un rostro de un boxeador golpeado, dolido, así se iba a Gareca después de un partido que puede ser el mejor que haya hecho Chile en este proceso clasificatorio”, complementó.

Pedro Carcuro ve un recambio en la Selección Chilena

El comunicador asume que está complicada la posición en las Eliminatorias: “La Tabla queda más remota, más lejana para que Chile alcance algo. Una nueva derrota marca este partido. Derrota que se produjo justo en el momento en que Chile jugaba mejor”.

Sin embargo, ve con esperanza el recambio: “A propósito de esto, un dato interesante, en esos minutos finales tras la salida de Edu Vargas. Chile jugaba sin ningún integrante de la generación dorada. Chile plasmaba por fin el recambio”.

Además, ve un reencuentro con la hinchada: “Es cuestión de revisar la lista de los nombres que estuvieron en la cancha los últimos 15, 20 minutos, fueron los mejores momentos de Chile. Incluso el equipo logró reencontrarse, recuperar el apoyo, recuperar el afecto de la hinchada que se ponía de pie y aprovechaba de aplaudir a esta Selección Chilena”.

Pedro Carcuro destaca el momento que la Selección Chilena jugó sin integrantes de la generación dorada. (Foto: Photosport)

También se mostró crítico con la actual versión de la Selección Brasileña: “Daba la impresión que el empate estaba cocinado, de que Chile podía hacer algo, pero el que hizo algo fue Brasil. Brasil ganó por 2-1, en una actuación para el nivel del fútbol brasileño ahí nomás. Me parece que esta una de las selecciones más discretas que he visto de Brasil y que era un equipo al que esta noche podíamos ganar”.

Por último, reiteró su fe en este nuevo grupo que aparece: “En este momento con este recambio, con los jóvenes que tendrían que haber tenido más participación desde el comienzo, Chile como que pueda iniciar un trabajo de reposición, de reconvencerse de que se puede”.