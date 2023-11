Es el gran tema en los últimos días y que azota a la interna de la Selección Chilena femenina. Se trata del caso arqueras, donde La Roja quedó sin guardametas para la final de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, ya debió liberar a Christiane Endler y Antonia Canales que tuvieron que regresar a sus clubes.

Este jueves el entrenador Luis Mena junto al gerente de selecciones Rodrigo Robles dieron una conferencia de prensa al respecto y una jugadora de campo deberá defender la portería nacional ante México en la disputa de la medalla de oro.

Tras aquello han aparecido muchas críticas al técnico chileno, aunque hay un periodista que salió en su defensa. Se trata de Jorge Gómez, mejor conocido como Pelotazo, quien en diálogo con Bolavip, expresó:

“Los deportistas se preparan para la competencia, se alimenta bien, duermen lo necesario, ellos llegan a competir no más, lo demás viene desde atrás. Incluso el técnico también. El técnico no se puede leer los reglamentos de los campeonatos, pero hay un equipo asesor que te dice“.

Aprovechando la ocasión Christiane Endler renunció a La Roja Femenina. (Foto: Martin Thomas/Santiago 2023 vía Photosport).

“Por ejemplo en el fútbol y en el campeonato, te dicen: ‘acuérdense que en el reglamento dice que está a una amarilla y las amarillas se cumplen en dos fechas más. La fecha siguiente es el clásico así que no pongas a este gallo'”, agregó.

“Entonces ese tipo de cosas se las tiene que decir un asistente, alguien del cuerpo técnico. Aquí hay alguien que no se leyó el reglamento no más, eso claramente expone a Chile a que hoy día gane unja medalla de oro”, completó.

El cuerpo técnico de La Roja Femenina está en tela de juicio. (Foto: Raúl Zamora/Santiago 2023 vía Photosport)

Había que llamar a una tercera arquera

En la misma línea, Pelotazo señaló que hay una parte que falta por saber, que es la versión del DT: “Al final esa es una parte de la historia que no se sabe. Cuánto sabía Lucho Mena si podía jugar o no. Jugaste al riesgo que Antonia Canales no tenía que volver, es un riesgo que se cometió”.

Aunque de todas formas indicó que fue una irresponsabilidad no convocar a una tercera arquera para este torneo panamericano: “Tenías que llamar a tres, si sabías que perdías a una. Te imaginas Antonia Canales no se va al Valencia de vuelta, pero se podía lesionar a los cinco minutos de la final. ¿Y vas a jugar 85 minutos con una jugadora de campo? Según yo es una irresponsabilidad“.

¿Cuándo es la final del fútbol femenino en los Juegos Panamericanos?

La final entre Chile y México por la medalla de oro en el fútbol femenino en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se disputará este viernes 3 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.