Días caldeados son los que se viven dentro de la Selección Chilena Femenina, en la que la final que deberá afrontar ante México en los Juegos Panamericanos parece quedar de lado ante la gran polémica y problema que tiene el equipo adiestrado por Luis Mena tras no tener ninguna portera para dicho compromiso.

Sobre este problemón que se vive en la interna de La Roja Femenina, el periodista Cristián Arcos tomó su postura a esta situación, en la que indicó que es insólito el no tener una arquera para la gran final ante México.

“Esto es una pichanga, en una pichanga tu llevas dos arqueros o tres arqueros, hay un tema que tiene que ver con información, más que con una opinión”, comenzó indicando Arcos.

Para esta jornada, Luis Mena tomó la palabra junto al gerente de selecciones, Rodrigo Robles, en la que salieron a dar cara a lo que fue este papelón, en la que el comunicador indicó que desde la interna de La Roja Femenina no quedaron para nada satisfechas con las palabras.

La salida de la portera sin duda que ha generado polémica | Foto: Getty Images

“Yo estoy en contacto con el plantel y eso me parece que no va a terminar acá, la reacción no es buena de lo que acaban de escuchar, no están de acuerdo en que las bases cambiaron, no están de acuerdo con el gerente, más que con el cuerpo técnico”, explicó.

Dando más información, el ‘Tenor Escritor’ indicó una acción que sucedió con la segunda portera de la Selección Chilena, Antonia Canales, en la que abordó sobre lo que fue su viaje de retorno a España y lo que fue del supuesto acuerdo con el Valencia, el cuál no estuvo nunca confirmado antes de iniciar la competición.

“Dicen que Antonia Canales no fue presionada, no le pusieron una luz en la cara para presionarla, pero si hubo presión para que no viajará, eso es absolutamente real, confirmado por la familia. Si hubo una insistencia en que ella no viajará, eso es real, hasta último minuto”.

“Buena parte de la conversación se hizo con Antonia Canales con el torneo avanzado, no había un acuerdo total previo al campeonato”, sentenció.

Finalmente, Arcos lanzó una importante bomba dentro de la interna de la Selección Chilena Femenina, en la que indicaron que sintieron un ambiente de mucho pesimismo sobre lo que sería el rendimiento del equipo previo a estos Panamericanos.

“Desde el plantel dicen que no solo la prensa pensaba que no ganaban medallas, ellas sienten que desde la dirigencia no se peleaba el título también”, cerró.