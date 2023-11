Pollo Véliz vislumbra el recambio en la Selección Chilena y reconoce quedar atónito por este jugador: "Me gustó mucho lo que hizo"

La Selección Chilena Sub 23 que disputó los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 dejó sensaciones más buenas que malas, pese a que no pudo conseguir el oro frente a Brasil y se tuvo que conformar con la medalla de plata.

Independiente del resultado final, Eduardo Berizzo se llevó una buena impresión de varios jugadores que no estaban en el radar de muchos y que, ahora, pueden ser una carta fija para La Roja adulta que se apronta a enfrentar las Clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026.

En esa línea, el histórico Leonardo ‘Pollo’ Véliz vislumbra el ansiado recambio de la Selección Chilena y confiesa su gusto personal por un jugador que no estaba en los planes de nadie y terminó siendo figura.

“Esta selección es la antesala para la adulta y, frente a eso, de los cabros emergentes me gustó mucho lo que hizo Guerrero y no solo por el gol a Brasil, todos los partidos me fijé mucho en sus condiciones”, confesó a Bolavip Chile.

Guerrero captó la atención de Pollo Véliz. | Foto: Photosport

“Hay que pulirlo, sí. No es un jugador hecho y derecho, también hay que seguir puliendo a otros jugadores como Alexander Aravena y Damián Pizarro”, complementó Pollo Véliz bañado en optimismo.

Para Véliz, se está cocinando un trío de miedo en La Roja: “Guerrero, Pizarro y Aravena es un trío promisorio; fuerza, velocidad, técnica, cabros que conceptualmente los errores que cometieron fueron muy pocos, pero me llamó la atención eso. Hay pasta ahí en esos 3, van por buen camino”.

“Mención honrosa para César Pérez, le pega bien el balón y es muy sensato para jugar en el mediocampo con muy pocos errores. Estos 4 jugadores para mí es lo que yo podría sacar en limpio. Aparece paulatinamente un recambio y a estos hay que mantenerlos en el alto nivel, Berizzo los tiene que aprovechar”, remató en el cierre.

Chile vuelve al ruedo

Chile volverá a saltar a la cancha la próxima semana cuando la selección absoluta enfrente a Paraguay el 16 de noviembre y, cinco días después, debe hacer lo propio ante Ecuador en la altura de Quito.

¿Cuándo sale la nómina local?

Una vez finalizada la fecha del fin de semana del Campeonato Nacional 2023, Eduardo Berizzo debería liberar la nómina de jugadores que militan en el medio local, donde seguramente habrán nombres que estuvieron en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.