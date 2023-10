Solamente quedan días para que comiencen los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el evento multideportivo más importante en la historia de Chile en el que la Selección Chilena Sub 23 dirá presente.

El entrenador argentino Eduardo Berizzo nominó a 15 jugadores nacionales más los tres “adultos”: Matías Zaldivia, Brayan Cortés y César Fuentes. Sin embargo, uno de los grandes ausentes en esta lista es Jordhy Thompson, una de las figuras de Colo Colo en la presente temporada.

La determinación de Berizzo ha generado un debate entre los hinchas nacionales | FOTO: Andres Pina/Photosport

A raíz de esta polémica situación, el periodista Francisco Eguiluz fue analizando uno por uno a los jugadores nominados y tras eso se detuvo en la no convocatoria de Thompson, al cual fustigó.

“Es delincuente, ese es el problema. En una fiesta deportiva como son los Juegos Panamericanos no puedes tener a un jugador que fue condenado por pegarle a una mujer”, dijo de entrada en el programa Agenda Matinal del canal de Youtube Todo Es Cancha.

En la misma línea, el comunicador agregó que “a un delincuente no se le puede dar la responsabilidad de defender a Chile, lamentablemente. Los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos apelan al amateurismo y en ese amateurismo tú tienes que nominar a gente integra y ahí estuvo muy bien Berizzo y la ANFP, tiene que ser integro y mostrar valores”.

“Este muchacho está condenado por la justicia por un delito gravísimo que es pegarle a una mujer y no ha dado ninguna muestra de arrepentimiento y menos una muestra de haber cambiado: a él se le prohibió acercarse a la víctima y está con la víctima, y no me vengan con que es un problema de la mujer porque nunca es un problema de la víctima. Está perfecto que no esté”, determinó.

¿Cuándo juega La Roja en los Juegos Panamericanos Santiago 2023?

La Selección Chilena sub 23 tendrá su debut el lunes 23 de octubre ante México, luego enfrentará a Uruguay el 26 y finalmente cerrará su participación cuando enfrente a República Dominicana el 29.