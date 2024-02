Ricardo Gareca ya trabaja en lo que será su proceso al mando de la selección chilena. Proyecto que contempla la Copa América y la clasificación al próximo mundial 2026.

Para ello, el Tigre ya piensa en la fecha FIFA de marzo para así presentar un equipo con lo mejor que tiene a mano. Lo que contempla el retorno de históricos de la generación dorada como Claudio Bravo, Mauricio Isla, Eugenio Mena, Marcelo Díaz y hasta Eduardo Vargas.

Sin embargo, hay uno de los Bicampeones de América que decidió bajarse antes de cualquier nómina y que confesó el propio Gareca.

“No puedo decir ‘no voy a contar con tal jugador’. El único que me dijo que prefiere arreglar situaciones personales, para esta citación, fue Aránguiz. Pero no que no cuente con él en la Selección”, aclaró el DT nacional a Las Últimas Noticias. Por lo que el volante del Internacional de Brasil podría retornar ya para la Copa América o derechamente para las Eliminatorias.

Charles Aránguiz se bajó de la fecha FIFA

Actualmente es pieza clave en el equipo del ‘Chacho’ Coudet y en el Campeonato Gaúcho marchan primeros con 22 unidades, a tres de diferencia de Gremio que es el único escolta.

¿Cuándo será el debut de Ricardo Gareca?

La fecha FIFA de marzo serán los primeros dos partidos oficiales de Ricardo Gareca al mando de la Roja.

Primero el 22 de marzo se mide ante Albania en el Ennio Tardini de Parma (Italia) y luego el 26 del mismo mes se enfrentará ante Francia en el Vélodrome de Marsella, lo que será el retorno de Alexis Sánchez al estadio de su ex club.