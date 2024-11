Ricardo Gareca por ahora no ha ganado un sólo partido oficial con la Selección Chilena. Es más, por Eliminatorias perdió los cuatro encuentros que dirigió. Por aquello, su continuidad está en discusión en la opinión pública.

Por ahora la Federación de Fútbol de Chile lo apoya de cara a los encuentros ante Perú en Lima y Venezuela en Santiago en noviembre. El presidente del colegio de entrenadores Carlos Ramos, entrega su visión acerca del complejo momento que vive el Tigre.

“Nosotros como colectivo como gremio nunca hemos sido partidarios de que se corten los procesos. Lo hicimos cuando se fue el maestro Rueda, pensábamos que no era el momento, no era la ocasión y el tiempo nos dio la razón”, dijo de entrada en diálogo con BOLAVIP.

De todas formas, considera que en un complejo tan momento se puede pensar en un cambio: “Pero claro cuando las cosas se ponen insostenibles hay que buscar un cambio que se signifique a lo mejor bajar un poco la temperatura, bajar un poco la presión para encaminarse a un proceso. Si se pierden estos dos partidos, el panorama es demasiado oscuro”.

Ramos considera que Chile debe ganar los dos partidos de la pasada de noviembre: “Estos puntos son importantísimos. De estos puntos tienes que sacar los seis. Para mí los seis, porque también están los demás compitiendo. Si hay desafío, el profesor ahí tendrá que tomarlo como un desafío también estos dos partidos”.

Ricardo Gareca pasa por un complejo en la Roja. (Foto: Photosport)

¿DT chileno para la Selección Chilena?

Carlos Ramos se refirió a si debiese llegar un DT nacional en caso de no continuar el Tigre: “Es una medida siempre media de segundo orden, no de primera categoría, siempre se ha hecho eso, me acuerdo de un proceso con Garcés, Pedro García fue otro que tomó a última hora.

En ese sentido menciona el proceso de Argentina: “Habría que arriesgarse, que apostó por un técnico como Scaloni, fortalecieron ellos con César Luis Menotti, le armó todo el cuerpo técnico a Scaloni bien apoyado por referentes”.

Por último, habló de Manuel Pellegrini: “Siempre hemos propuesto, que Manuel a lo mejor no va a venir a dirigir, y a estar a cargo, eso es super importante”.