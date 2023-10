Rafael Olarra sorprende y se cuadra a muerte con Eduardo Berizzo pese a desastrosa caída de La Roja: "No es un resultado 'saca técnico'"

La Selección Chilena no pudo hacerse fuerte en su visita a Maturín, donde cayó ante Venezuela por un contundente 0-3 que dejó más dudas que certeza en el equipo que dirige el argentino Eduardo Berizzo.

La Roja hizo un aceptable primer tiempo, pero el error de Paulo Díaz en el epílogo de la primera mitad liquidó a los nacionales. En el segundo tiempo Chile trató, pero la ridícula expulsión de Marcelino Núñez terminó de sepultar cualquier atisbo de remontada.

Pese a lo categórico del resultado y la forma en que jugó Chile la segunda mitad, Rafael Olarra le resta dramatismo por cómo se desarrolló el partido y le dio un feroz espaldarazo al ex ayudante de Marcelo Bielsa.

Berizzo está cuestionado en La Roja. | Foto: Photosport

En ESPN F Show, el ex defensor de Universidad de Chile aseguró que “Este 3-0, por cómo se dio con la lesión de Valdés, con la expulsión irresponsable de Marcelino y con el error de Paulo Díaz, que es un accidente, me parece que no es ‘saca técnico’”.

Bajo esa misma línea, el ex defensor de La Roja en Sídney 2000 es claro con el futuro del DT: “Hay una evaluación, seguramente hay muchas cosas por mejorar, Berizzo tiene que hacer una introspección respecto a sus decisiones, a los cambios y a los mismos jugadores”.

Olarra nada contra la corriente: “No me desagradó el primer tiempo de Chile en Venezuela. A Chile le cuesta de visitante, le están pasando cosas con esa versión. De local ya está un poquito más clara, con el equipo arriba, generando errores en los rivales. Se han dado pasos, pero no con la fortaleza que uno quisiera”, remató en el cierre.

Así va la tabla para el Mundial

Chile está en el octavo lugar de la tabla de posiciones rumbo a Norteamérica 2026, en donde está igualado en puntos con Paraguay y Ecuador, aunque con peor diferencia de gol con esas dos selecciones.

Los rivales en noviembre

Precisamente, Paraguay en el Estadio Monumental de Colo Colo y Ecuador en la altura de Quito serán los próximos rivales de La Roja en lo que será la última fecha doble del año a disputarse en el mes de noviembre.