Reconocido periodista nacional y su lapidario análisis sobre La Roja: "Este equipo no ha sido un desastre, pero..."

La Selección Chilena cosechó un negativo resultado en su visita a la altura de Quito, en el que ‘La Roja’ terminó cayendo por la cuenta mínima en un sufrido partido ante Ecuador, en el que la Selección Nacional estuvo muy cerca de conseguir un empate.

Ante lo que fue este duelo, ‘La Roja’ quedó fuera de lo que es la zona de clasificación a la próxima Copa del Mundo, en la que en esta doble fecha de Clasificatorias tan solo sumó un punto en sus duelos ante Paraguay y Ecuador.

Tras lo que ha sido esta ronda de partidos para Chile, el reconocido periodista, Rodrigo Vera conversó en exclusiva con Bolavip Chile y habló de lo que ha sido el presente de ‘La Roja’, en la que considera que nuestro país no ha tenido un mal rendimiento, pero no ha logrado resultados positivos.

“Evidente que el equipo jugó bien, pero se ratifica algo que ha pasado en las Clasificatorias, Chile en términos generales, a excepción del partido con Uruguay, no ha sido un desastre, pero no consigue nada”, replicó.

Chile sumó tan solo un punto en esta doble fecha | Foto: Getty Images

Finalmente, Vera resaltó lo que han sido las buenas actuaciones de la Selección Chilena en distintos partidos en los cuáles no ha podido sumar los tres puntos, pero que aquello no sirve, si no se consiguen triunfos para escalar en la tabla.

“Ahí están las dificultades, Chile por más que con Colombia jugó bien, con Paraguay tuvo algunos lapsos, pero no sirve de mucho si no se consiguen los resultados, mientras Chile esté debajo de la zona de clasificación, es difícil pensar en cosas buenas”, cerró.

Ahora la Selección Chilena tendrá un largo párate dentro de las Eliminatorias Sudamericanas, en la que en el segundo semestre del 2024 volverá a las canchas teniendo que visitar a Argentina y recibir a Bolivia.