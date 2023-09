La derrota de la selección chilena ante Uruguay por tres tantos a uno en el arranque de las clasificatorias sudamericanas en el Estadio Centenario de Montevideo, trajo muchas situaciones bien particulares en torno a lo referido a las transmisiones.

Pues bien, una de ellas la realizó Chilevisión, quienes en su calidad de señal con derechos para transmitir a La Roja, ocuparon todas sus plataformas para estar con el partido de Chile y desde luego, con rostros de aquellos jugadores que ya fueron eliminados del reality, Gran Hermano.

Tal es el caso de Lucas Crespo, resistido participante del programa que en esta ocasión fue invitado a comentar el compromiso en la reacts del mencionado canal, junto a Javier Manríquez.

Previo al compromiso, Crespo comentó sobre su pasado futbolero, un tanto desconocido para muchos. “fui cadete del Espanyol de Barcelona, donde jugaba de 10. “Era como Juan Román (Riquelme), no te corro nada, pero te la piso en el metro cuadrado, pero muy poco eficiente. Si te puedo meter un caño o pegarle al arco, voy a tirar un caño siempre”, señaló el chico reality.

Además, señaló ser amigo del jugador de Magallanes, Andrés Souper y al ser consultado sobre de qué equipo es hincha, el personaje dijo ser colocolino, aunque con el tiempo se ha ido alejando.

Finalmente, sobre qué le pareció esta experiencia de poder comentar a La Roja, el jugador de GH manifestó que “un honor, estuve tres meses encerrado entonces estaba medio nervioso y me entero que Claudio Bravo no está“, lamentando así que no estuviese el capitán.

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Chile en las eliminatorias?

Ahora La Roja tiene un segundo desafío, nada más ni nada menos que ante Colombia, este martes 12 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Monumental.

¿Cuáles son los jugadores de Gran Hermano que están en placa esta semana?

Este domingo, un nuevo participante dirá adiós a la casa más famosa del mundo y el público tendrá que definir dentro de las tres que están en dicha situación, recordando que Jorge Aldoney fue salvado por la líder de esta semana, Alessia Traverso.

Constanza Copelli, Mónica Ramos y Jennifer Galvarini son las tres participantes que corren el riesgo de decir adiós al programa.