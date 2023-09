Una dolorosa derrota sufrió la selección chilena ante Uruguay por tres tantos a uno en su debut por las clasificatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, en el Estadio Centenario de Montevideo.

Y fue un partido complejo para La Roja, quienes terminaron cediendo ante la escuadra que dirige Marcelo Bielsa. Bolavip Chile conversó con el ex mundialista en España 1982 Miguel Ángel Gamboa, quien de manera mucho más aterrizada, señaló que él esperaba ver lo que finalmente terminó ocurriendo en la capital charrúa.

“Yo no esperaba otra cosa, nadie esperaba nada, para qué estamos con cosas, nadie le tenía mucha confianza a la selección chilena y respecto al marcador, nos fue bastante bien, fue apenas un tres a uno y que era para más goles“, enfatizó Gamboa.

También, dio cuenta respecto por dónde cree él que pasaron los grandes errores del equipo nacional. “Creo que perdimos por el mediocampo y por los laterales, por ahí entraron muchas veces y los goles salieron arrancando desde las orillas hacia el medio. Estuvieron flojos, sobre todo el muchacho Mehssatou“, reconoció el ex Universidad de Chile.

Además, aplaudió el ingreso de Arturo Vidal, pese a que el partido entró en un momento ya de sentencia absoluta. “Lógico que cambió, jugador de mucha experiencia que con el solo hecho de estar en la cancha le levanta el ánimo a los jugadores. Luego vienen los cambios y eso distorsiona un poco. Valdés subió el rendimiento, Marcelino también. Pero ya con un resultado de tres a cero, es normal una reacción positiva y complaciente desde Uruguay”, agregó el ex mundialista.

Finalmente, no dio muchas esperanzas en relación a lo que viene para La Roja en este proceso clasificatorio. “Para Chile está todo difícil. Todos están en buen nivel, sus jugadores están en Europa, pero los nuestros no. Nos tocó antes a nosotros con la generación dorada, pero ahora no y le toca ahora a Ecuador y Colombia. Ecuador no mereció perder con Argentina. A Chile le va a costar, lamentablemente es así”, cerró Gamboa.

Gamboa rescató el ingreso de Vidal (Photosport)

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Chile en las eliminatorias?

Ahora La Roja tiene un segundo desafío, nada más ni nada menos que ante Colombia, este martes 12 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Monumental.