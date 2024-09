Ricardo Gareca ha sido apuntado como el gran responsable del mal presente de la Selección Chilena. La derrota con Argentina podía suponer algo esperable. El 2 a 1 ante Bolivia, jugando en Chile, para nada.

Aquellos resultados supusieron uno de sus primeros fracasos al mando de La Roja. El “Tigre” no ha logrado sacarle el trote al equipo como lo demostró en sus primeros amistosos, donde incluso llegó a hacer un gran partido ante Francia, actual campeón y subcampeón del mundo en los últimos dos mundiales.

Hasta el momento, el “Tigre” no se había dado el tiempo de hablar en profundidad de estas duras derrotas. Esta vez, el técnico nacional conversó con La Mesa del Fútbol, donde abrió su corazón y reveló que no lo está pasando como quisiera con el buzo de La Roja.

“En lo personal, sí la estoy pasando bien, porque me tratan bien. Chile es un gran país, muy formal, tengo todas comodidades para yo pasarla bien. Deportivamente por supuesto que no, porque no se han dado los resultados en el comienzo de las eliminatorias. En ese aspecto, no la estoy pasando bien”, lanzó el DT en primera instancia.

¿Recambio para La Roja? La respuesta de Ricardo Gareca

Mucho se habla del “tan necesario” recambio generacional que necesita la Selección Chilena. Sin embargo, Ricardo Gareca aseguró que esa misión no está del todo dentro de sus planes.

“Yo no estoy con ninguna idea de hacer un cambio generacional. Simplemente, voy convocando de acuerdo a lo que uno va viendo. No fui con ninguna intención en particular. La única intención es tratar de clasificar al Mundial, de ir encontrando el equipo y los resultados”, aseguró.

Ricardo Gareca no se siente bien por el presente de La Roja (Foto: Andres Pina/Photosport)

Sobre el presente de La Roja, añadió: “Chile está atravesando un momento donde necesita encontrar una selección bien competitiva, como lo fue durante algunos años atrás. Siempre Chile ha sido competitiva, lo que pasa es que las transiciones son importantes. Entonces, es volver a encontrarse y tener eso que le permita aspirar a estar en un mundial, ser protagonista en las competencias que les ha toca disputar”.

“Es un proceso que viene con dos mundiales que están fuera, lo que lleva con el tiempo, seguramente, a replantear algunas cosas no sólo futbolísticas, sino que también ver quienes son los jóvenes que se pueden sumar. Están en ese proceso”, cerró.