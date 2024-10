Ricardo Gareca vive un mal momento con la Selección Chilena. El DT registra tres derrotas en igual cantidad de compromisos con la Roja y ahora se medirá ante Colombia este martes a las 17:30 en el estadio Metropolitano de Barranquilla por la fecha 10 de las Eliminatorias.

El DT fue consultado por si continuará en su cargo en caso de no sacar un buen resultado y realizó una profunda reflexión para responder:” Quiero sacar un buen resultado acá, eso es lo más importante de todo. Estoy muy mentalizado para llevarnos un triunfo de acá o sacar un buen resultado”, comentó en conferencia de prensa.

“Buen resultado puede ser, no sé, uno termina empatando el partido. Es lo que no me gusta, vengo a ganar, siempre uno sale a ganar. Puedo empatar un partido y si el trámite del desarrollo del juego, realmente sirve, a uno le deja buenas sensaciones. Por ejemplo, la derrota con Brasil me dejó buenas sensaciones. A veces uno siempre tiene ese termómetro de ver y de observar”, agregó.

En ese sentido, el Tigre avisa que no puede asegurar la continuidad y que es un momento para ser prudente: “Estoy muy mentalizado con la Selección Chilena. No se me cruza otra cosa que sacar un buen resultado en el partido de mañana. Yo diría que estamos en una etapa en la cual vamos paso a paso. No puedo tomarme el atrevimiento de decir ‘pase lo que pase uno va a seguir, es lo quiero y todo’, no. Estamos en una situación en la cual hay que ir paso a paso, ser muy prudente en las declaraciones”.

Ricardo Gareca tiene claro su objetivo en la Selección Chilena

El entrenador asegura que está fuerte, pero reconoce que el margen disminuye “Estoy fuerte desde todo punto de vista el cuerpo técnico, pero consciente de la gran responsabilidad que uno tiene y consiente de que las fechas se acortan, todo se acorta”.

En ese sentido aclara cuál es su objetivo: “Hay que ver que es lo que quiere la dirigencia, todos queremos objetivos cortos. Esa es la contratación por la cual vine a la Selección Chilena, no vine para programar demasiado en un futuro. Vine para tener obtener metas cortas, las metas cortas son la Copa América, una buena participación, pero siempre acuérdense y esto si está archivado dentro de lo que hablé, que la Copa América era prioridad hacer el mejor papel, pero el objetivo más importante que nosotros tenemos es clasificar al Mundial, todo apunta a eso”.

En ese aspecto, menciona que su mente está en el encuentro ante Colombia “Mientras tenga las esperanzas y las posibilidades de poder ir a un Mundial, es la única meta más importante y vine especialmente para Chile en eso. Todo lo que venga con proyecto o algo no lo tengo en los planes por el momento. Es algo que tendrá que resolver la dirigencia ya en algo mucho más concreto. Ahora solamente tengo como objetivo el partido de mañana, ir paso a paso para ver lo que va sucediendo”.