La Copa América de Estados Unidos 2024 está a la vuelta de la esquina y la Selección Chilena poco a poco se prepara para lo que será la cita continental en donde deberá enfrentar a Argentina, Canadá y Perú en la fase de grupos.

Una de las situaciones que La Roja ha tenido que convivir históricamente es la indisciplina, en donde hace pocas semanas la ex pareja de Eduardo Vargas confirmó que sí la hubo en la Copa América de Brasil 2019.

Ricardo Gareca habla fuerte y claro por posibles indisciplinas. | Foto: Photosport

En diálogo con Círculo Central, Ricardo Gareca despejó dudas sobre qué haría ante un eventual hecho de indisciplina en la Selección Chilena: “Yo no creo mucho en esto, más que nada porque es de tal responsabilidad la que tenemos y sobre todo a nivel de selección… en general el que esta en esa situación, está fuera de todo, de perspectiva. Cuando uno representa a un país dentro y fuera del campo de juego, tiene que tener un comportamiento”, dijo.

“Cuando hay un acto de indisciplina en cuanto a esto, está fuera de todo. Perdió la perspectiva y cuando se pierde eso es difícil todo ese tipo de situaciones. No es un tema que yo tengo que venir con algo muy estricto, es estar enfocado o no estar enfocado”, complementó.

Gareca cierra diciendo que “En definitiva, los técnicos de selección es lo que hablamos con las convocatorias. Cuando hay esta clase de actos más que nada, no podemos hablar de otra manera. No me gusta saber qué pasó anteriormente, me gusta vivir en carne propia lo que me toca vivir a mí”, cerró.

El grupo de Chile en la Copa América

Chile arrancará la Copa América en el Grupo A, donde enfrentará a Perú en el debut, luego a Argentina en Nueva Jersey y finalizará su participación en la fase de zonas ante Canadá en Orlando.