La Roja afina los detalles para visitar a Francia el martes 22 de marzo en Marsella. En la antesala de dicho compromiso ante los galos, el entrenador del combinado chileno, Ricardo Gareca, tiene una importante duda: un histórico puede quedar fuera de la formación inicial. El resto, las mismas piezas que vencieron 3-0 a Albania en el Estadio Ennio Tardini.

Según información de Radio ADN, el entrenador duda sobre la inclusión de Claudio Bravo en la alineación titular de Chile. El portero de 40 años ha entrenado en algunos ejercicios para ser desde el arranque, pero dicho espacio también se le ha entregado a Brayan Cortés.

El arquero de Colo Colo podría ser la sorpresa de La Roja para el segundo duelo válido por fecha FIFA. Ha sido el estelar en los trabajos de fútbol reducido, pero Ricardo Gareca aún no confirma su inclusión en el once titular. En tanto, Gabriel Arias no asoma como alternativa en el equipo inicial.

En las otras líneas, el mismo conjunto de jugadores que venció a Albania en Italia. No hubo problemas físicos tras el triunfo 3-1 ante los europeos, por lo que el director técnico de la Selección Chilena mantendrá la alineación que consiguió la primera alegría del nuevo proceso.

Claudio Bravo podría salir del once inicial de La Roja.

La formación de La Roja

Bajo dicho contexto, la formación de La Roja sería con: Claudio Bravo (Brayan Cortés); Mauricio Isla, Igor Lichnovsky, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, Alexis Sánchez; Darío Osorio, Eduardo Vargas y Víctor Dávila.

En tanto, Francia formaría con: Mike Maignan ; Jonathan Clauss, William Saliba, Ibrahima Konaté, Theo Hernández; Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Aurélien Tchouaméni; Randal Kolo Muani, Olivier Giroud y Kylian Mbappé.

Cuándo juega Chile

El duelo entre Chile y Francia se disputará el martes 26 de marzo. Se jugará desde las 17:00 horas en el Estadio Vélodrome, ubicado en Marsella.