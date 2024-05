Ricardo Gareca echa al olvido el pasado de Marcelo Díaz en La Roja: "No me interesa"

Ricardo Gareca no tiene problemas para explicar sus decisiones en La Roja. Así lo demostró respondiendo a las inquietudes sobre la prenómina de Marcelo Díaz para la Copa América. El DT aseguró que el volante está en un buen momento en su club y que poco le importan sus presuntas rencillas de antaño en el camarín.

Así lo manifestó el Tigre en conversación con Mega. Consultado sobre la presencia del volante de 37 años en el listado de 55 jugadores, Gareca fue claro. No dudó en asegurar que lo que prima en este momento es el rendimiento. Ahí, Díaz saca ventaja: es titular indiscutido en el líder del fútbol nacional.

“Tiene experiencia, está consolidado en un equipo que va puntero, un elenco grande, con la demanda que significa la U”, comenzó indicando el DT de la Selección Chilena.

Tras ello, fue tajante. No le importan los problemas que Díaz pudo tener en el camarín de La Roja. Cabe destacar que el volante no juega por Chile desde septiembre de 2017. “No sé lo que pasó, yo no estaba y no me interesa. Las cosas se distorsionan y prefiero vivirlo yo”, comentó.

Ricardo Gareca justificó la prenómina de Marcelo Díaz en La Roja.

Nadie lo obliga a estar en La Roja

En dicha línea, Gareca profundizó: nadie está siendo forzado para defender al país. El argentino quiere hablar de fútbol y lo que esté fuera de eso, en este momento no le atañe. Quiere dejar atrás las polémicas que reinaron en el combinado nacional y enfocarse en la Copa América.

“Sí me interesa lo de dentro y lo de fuera del campo. Si hay diferencias en el camarín y no me pongo de acuerdo con el plantel o alguien no está a gusto, no obligo a nadie. Es necesario ponerme de acuerdo con ellos, que me entienden y ser claro para facilitar su estadía en la Selección”, cerró.

Cuándo juega Chile

El siguiente partido de la Selección Chilena será el 11 de junio ante Paraguay. Se jugará desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.