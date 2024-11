Ricardo Gareca es consultado si renunciará a la Selección Chilena si no le gana a Venezuela y contesta esto: "Preferiría..."

Este lunes el entrenador Ricardo Gareca habló en conferencia de prensa en la previa del partido crucial de la Selección Chilena contra Venezuela, por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026.

La Roja sigue siendo la colista de estas Clasificatorias con solo seis puntos tras el empate sin goles en su visita a Perú . Por lo que este podría ser el último duelo que el Tigre dirija al Equipo de Todos si no logra el triunfo.

Sobre aquello fue consultado esta jornada, pregunta que no le cayó para nada bien al técnico argentino, quien respondió molesto a la primera consulta.

“La verdad que soy consciente de todo yo, así que preferiría evitar responderle en cuanto a eso. Más que una pregunta me está haciendo un análisis de la situación. Así que quédese tranquilo, que soy consciente de todo, tengo consciencia de todo en estos momentos“, comenzó diciendo.

Seguido, Gareca expresó que en este momento prefiere pensar positivo para tratar de revertir la compleja situación de la Selección.

“Yo considero todo, pero en estos momento no analizo cualquier escenario negativo. Estoy positivo, estoy bien, estamos bien, el grupo está bien, nosotros estamos bien y lo únco que contemplo es la posibilidad de poder ganar, no veo más allá de todo eso. Después cualquier otro escenario que se presente llegará el momento de analizarlo, pero hoy por hoy lo único que puedo contestarles es una mentalidad positiva que tenemos para enfrentar a Venezuela. Lo único que me interesa en estos momentos es cargarme de esa energía, nada más”, indicó.

Ricardo Gareca tuvo una áspera conferencia de prensa. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Ricardo Gareca adelanta cómo afrontará el crucial partido contra Venezuela

Respecto a cómo afrontará este partido de local ante la Vinotinto, el ex DT de Vélez Sarsfield adelantó:

“La propuesta es tratar de ir a buscar el partido, vamos a tratar de obtener el resultado que nostros necesitamos para estar con vida y para seguir con chances. Esa va a ser la propuesta, ir a buscar el partido, tratar de ganar el partido, no veo otra alternativa. Siempre intentamos ganar el partido, en todo momento, en todos los partidos que hemos jugado, siempre hemos intentado ganar los partidos. En algunos casos con mejor juego, en algunos casos teniendo que mejorar, pero siempre intentado ganar el partido”.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Chile vs Venezuela?

Este martes 19 de noviembre, la Selección Chilena recibirá al combinado venezolano a las 21:00 horas, en el Estadio Nacional de Santiago.