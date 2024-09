Noticias se dejaron ver dentro de la Selección Chilena hace unos instantes y todo esto debido a una nueva convocatoria de jugadores para lo que será la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas que se avecina, en donde Brasil y Colombia serán los rivales.

El estratega Ricardo Gareca reveló esta nueva lista de jugadores en conferencia de prensa, en la que dentro de los 26 convocados, varias sorpresas se dejaron ver en esta lista.

Uno de las importantes interrogantes que existía antes de esta nueva convocatoria estaba ligada a si el entrenador de ‘La Roja’ le iba a dar la oportunidad a algún jugador de la Universidad de Chile para ser convocado, en la que el DT tomó una decisión.

Ante esto, el seleccionado nacional sorprendió a todos y le abrió la puerta a los jugadores de la U en la Selección Chilena, en la que convocó a cuatro jugadores ‘Azules’: Fabián Hormazábal, Marcelo Morales, Matías Zaldivia y Maximiliano Guerrero.

Ante esta citación, el estratega señaló: “En estos momentos consideramos a cuatros jugadores de la U porque atraviesan un buen momento, queremos ver otras opciones de lo que ya hemos visto. Mas allá de la sostenibilidad, también hay que conseguir resultados”.

De esta forma, estos cuatro jugadores azules tendrán la gran oportunidad de poder decir presente en estos importantes partidos en la Selección Chilena ante Brasil y Colombia.

La U aporta a cuatro citados en ‘La Roja’ | Foto: Photosport

Álvarez chocho por sus jugadores en la U

Previo a la convocatoria de Ricardo Gareca en la Selección Chilena, el entrenador de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez fue consultado sobre si siente que hay jugadores de su plantel que podrían tener una chance en ‘La Roja’, en la que dejó esta tajante respuesta.

“Hay jugadores en un muy buen nivel, sí, eso lo sé, pero no los puedo comparar con los que estuvieron nominados porque no tengo el día a día o el análisis profundo para comparar, entonces que tienen el buen rendimiento muchos de nuestros jugadores, sí, pero no los puedo comparar porque no me puedo formar una opinión de no haberlo estudiado, esta cuestión hay que opinar con mucha responsabilidad”