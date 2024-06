El día domingo recién pasado, una portada en el Diario Líbero de Perú causó mucha ruído en nuestro país y era relacionado al futuro de Ricardo Gareca. Pues bien, el matutino señalaba que el entrenador de la selección chilena estaría viviendo sus últimos días al mando de La Roja.

¿La razón? problemas económicos que estarían afectando a la ANFP y a la Federación de Fútbol de Chile, tendrían en vilo al estratega porque el ente rector no podría costear al Tigre y a su cuerpo técnico.

Este lunes, el estratega fue consultado al respecto y le causó extrañeza la interrogante. “No estoy enterado, no se lo que es, ¿Y dónde salió eso?”, dijo el DT con ciertas dudas.

Ya cuando le aclararon el tema, Gareca dijo no querer entrar en polémicas con los medios. “Lo que se publica, bueno, eso es algo que yo no me meto y nunca entro en una polémica con el periodismo, no me interesa eso. No entro en polémicas con colegas, no entro en polémicas con jugadores, jamás me permitiría un tipo de esas cosas, porque represento, ni más ni menos, a una federación”, sostuvo.

Esta fue la publicación de la polémica (Captura)

Gareca afirma que cumplirá su contrato con Chile

Ya entrando más a fondo, el argentino se mostró satisfecho por lo brindado hasta el instante por la federación. “Lo más importante de todo es que tengo un contrato con Chile, independientemente de los inconvenientes que pueda tener la federación que no los tiene, al menos, hasta el momento no me las ha manifestado y todo lo que hemos requerido nos ha cumplido en todo aspecto”, enfatizó.

A su vez, afirmó y confirmó que va a cumplir con su contrato. “Independientemente que las pueda llegar a tener en un futuro, tengo un contrato y lo voy a respetar hasta las últimas consecuencias, tanto deportiva como financieramente”, aseveró el trasandino.

Finalmente, reafirmó su compromiso con La Roja de todos. “El compromiso es absoluto con Chile, al menos de nuestra parte desde el comando técnico, es totalmente absoluto. Lo que se genere lo desconozco, por completo”, cerró Gareca.

¿Cuál es el grupo de Chile en Copa América 2024?

Chile integra el Grupo A de la Copa América 2024 y se medirá ante Perú el 21 de junio, Argentina el día 25 y Canadá durante la jornada del 29 del mismo mes.