Lo anticiparon en Colo Colo en medio de los festejos por la obtención del Campeonato Nacional, y todo se confirmó este lunes a primera hora: Arturo Vidal fue convocado por Ricardo Gareca para la fecha eliminatoria ante Perú en Lima y Venezuela en el Estadio Nacional.

Más que por una situación futbolística, se especuló por mucho tiempo que el volante tenía las puertas cerradas de la selección chilena por sus comentarios en contra del proceso que encabeza el Tigre.

Y si hablamos de reacciones ante la vuelta de Vidal a la Roja, Hernán Clavito Godoy conversa con Bolavip mostrándose en desacuerdo con la decisión del estratega.

“El entrenador después de lo que dijo Vidal en todos lados, me las dice a mí, yo no lo llamo nunca más, José Sulantay tampoco”, disparó.

Para el popular Clavito “hay que tenerle respeto al director técnico, no pisotearlo, al entrenador hay que tenerle respecto y ahora en el camarín va a hacer lo que quiera”.

Clavito Godoy molesto con Ricardo Gareca

“Es un error, no porque hizo un gol y haya salido campeón, si en el campeonato ahí no más, se me cayó Gareca, es un comerciante no más, se bajó los pantalones”, cerró.